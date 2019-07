PSG : Coutinho fonce à Paris dans le deal du siècle ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Désireux de faire revenir Neymar au mercato, le FC Barcelone a prévenu le Paris Saint-Germain : il est inenvisageable pour le club catalan de poser 300 ME cash sur la table.

C’est donc une somme d’argent moins importante et un joueur en échange qui sera proposé au champion de France en titre pour l’international auriverde. Le nom de Philippe Coutinho est souvent évoqué et ce mercredi, l’ancien meneur de jeu de Liverpool fait la Une de la presse espagnole. Et pour cause, Sport annonce un accord de principe entre Philippe Coutinho et le PSG en vue d’un transfert cet été.

Le média indique que des discussions se sont tenues ces derniers jours entre le Brésilien, qui dispute actuellement la Copa America au Brésil, et le directeur sportif parisien Leonardo. Séduit par le projet parisien, Philippe Coutinho aurait d’ores et déjà trouvé un accord contractuel et salarial avec son éventuel nouveau boss. Son salaire serait bien moins important que celui dont jouit actuellement Neymar à Paris. Le FC Barcelone, qui ne compte plus sur Coutinho et qui souhaite mettre un joueur dans la balance pour obtenir le renfort de Neymar, doit jubiler.