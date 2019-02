PSG : Courtisé au mercato, il rêvait de faire le bouche trou à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain n’est pas parvenu à se renforcer au milieu de terrain. Pourtant, les dirigeants franciliens savaient que Thiago Motta allait se retirer, et qu’il y aurait forcément un trou dans ce secteur de jeu. C’est actuellement le cas, et c'est problématique à quelques jours d’un match décisif en Ligue des Champions. Pourtant cet été, le PSG avait multiplié les pistes. A la surprise générale, le nom de Marouane Fellaini avait notamment été évoqué. Interrogé par Téléfoot, l’ancien milieu défensif de Manchester United a d’ailleurs confirmé qu’il aurait pu signer à Paris il y a quelques mois.

« Oui, j’aurais aimé jouer au PSG. Est-ce que c’est Tuchel qui a refusé mon arrivée ? Non » a assuré le joueur, confronté à la fameuse interview « oui-non » de l’émission dominicale, avant d’aborder le match de Ligue des Champions entre Paris et son ancien club. « Le PSG favori ? Non, non pas favori. Je pense que Manchester United est favori. Avec la confiance qu’ils ont en ce moment, et comment ils jouent, je pense qu’ils sont favoris. Mais après, c’est un match de Champions League, des huitièmes de finale, ça sera du 50-50. Le PSG a de grands joueurs mais ils ont deux ou trois joueurs blessés. Je pense que Manchester à l’avantage » a assuré le Belge, ultra confiant pour Manchester United face à ce PSG privé de Cavani et Neymar.