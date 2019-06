PSG : Coup XXL ou XXS, Paris a trouvé un nouveau Verratti

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Leonardo a réalisé de jolis coups lors de son premier passage comme directeur sportif du Paris Saint-Germain, et forcément les supporters du club de la capitale espèrent que le retour du Brésilien va permettre encore une fois de faire venir de bons joueurs, pas forcément avec un nom clinquant, au PSG. Et cela tombe bien, L'Equipe affirme ce mercredi que du côté de Leonardo on aurait le désir de faire venir Nicolo Barella, milieu de terrain italien de 22 ans qui évolue à Cagliari et que l'on peut avoir actuellement avec les Espoirs italiens à l'Euro.

Même si la comparaison est difficile, Nicolo Barella pourrait être le nouveau Marco Verratti du Paris SG, personne n'ayant oublié qu'en 2012, le jour même où le PSG sauce Leonardo présentait Zlatan Ibrahimovic, le club de la capitale avait également présenté Marco Verratti dans un quasi anonymat. Cependant, pour s'offrir Nicolo Barella, qui est également sur les tablettes de l'Inter, le Paris Saint-Germain va cette fois devoir sortir l'artillerie lourde. Car si le Qatar avait signé un chèque de 11ME pour Verratti il y a 7 ans, Cagliari attend quatre fois plus pour céder son milieu de terrain, lequel a encore trois ans de contrat avec le club sarde.