PSG : Coup de tonnerre, Rabiot dit encore non au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2019, Adrien Rabiot va-t-il accepter de prolonger avec son club formateur ?

Pour l’heure, le doute est total. En début de semaine, Le Parisien expliquait que la présence de Thomas Tuchel dans la capitale laissait de l’espoir aux dirigeants parisiens, Adrien Rabiot entretenant d’excellentes relations avec l’Allemand. Mais selon les informations de Paris-United, l’affaire est bien mal engagée. En effet, l’international français aurait récemment refusé une nouvelle offre de prolongation de contrat.

« C’est la troisième offre repoussée par le milieu de terrain parisien. Ce dernier avait récemment décliné une proposition avoisinant les 7,2 millions d’euros de salaire par an, accompagné de primes importantes » explique le média spécialisé dans l'actualité du PSG, qui confirme par ailleurs que les relations entre le clan Rabiot et le directeur sportif parisien Antero Henrique sont « compliquées ». Néanmoins, le milieu défensif de 23 ans donne toujours sa priorité au club de la capitale. Mais visiblement, il faudra revoir l’offre à la hausse du côté des dirigeants du Paris Saint-Germain pour convaincre ce très cher Adrien Rabiot. A moins que le problème se situe ailleurs, et notamment dans la capacité du Paris SG à remporter la Ligue des Champions.