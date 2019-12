PSG : Coup de théâtre, Neymar s'en prend encore au Barça

Dans : PSG.

Le retour de Neymar au FC Barcelone semble parfois tout proche, et parfois impensable.

Les deux parties sont en froid depuis le transfert du joueur vers le PSG en 2017. Si le Paris Saint-Germain avait fait ce qu’il fallait pour lever la clause libératoire du Brésilien, ce dernier avait attendu patiemment les premiers jours du mois d’août pour officialiser son départ, et ainsi toucher contractuellement une grosse prime de fidélité. Que le Barça n’a jamais versé, ce qui vaut un procès lancé par le clan Neymar, pour réclamer tout de même 26 ME. Mais cette semaine, El Mundo annonce que le numéro 10 du PSG vient de lancer une deuxième procédure à l’encontre de son ancien club. Neymar entend bien récupérer 3,5 ME de salaire impayés au moment de son départ du club catalan. Les dirigeants barcelonais ont confirmé la réalité de cette plainte à la Cadena SER.



De son côté, le père de Neymar ne semblait lui pas du tout au courant de cette deuxième plainte et semblait vraiment perdu à ce sujet. « Là je suis en partance pour le Brésil. Oui, il s’agit d’une plainte autour de son départ. C’est une chose du passé. Tôt ou tard, il y aura un accord entre le Barça et Neymar. C’est certain. Avec le Barça, nous ne sommes pas préoccupés. Il n’y a rien de nouveau. Je ne savais pas que ça allait sortir. Ce sont des choses de journalistes, c’est quelqu’un qui veut créer de la polémique. La justice réglera ça, et j’insiste ce n’est pas nouveau », a expliqué Neymar Senior à la presse espagnole. Cela fait en tout cas beaucoup de choses à régler entre Neymar et le FC Barcelone, même si cela n’a pas empêché le Barça de faire une offre l’été dernier pour récupérer son ancien joueur.