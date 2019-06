PSG : Coup de théâtre, Leonardo relance le dossier Rabiot !

Dans : PSG, Mercato.

Annoncé tout proche de la Juventus Turin, qui a confirmé la semaine dernière des discussions en ce sens, Adrien Rabiot semble avoir fait son choix pour la suite de sa carrière. Le FC Barcelone a lâché l’affaire, tandis que le club italien se prépare à récupérer le milieu de terrain français gratuitement, ce qui explique aussi pourquoi la Vieille Dame n’insiste plus pour récupérer Tanguy Ndombele par exemple. Mais si le Barça n’est plus dans la course, le PSG est revenu dans le dossier selon Soccer Link. Le média annonce ainsi à la surprise générale que le regain d’intérêt pour Rabiot depuis la nomination de Leonardo au poste de directeur sportif s’est confirmé avec une proposition de contrat copieuse.

Celle-ci est de 5 ME de prime à la signature, et de 8 ME par an. Un salaire copieusement amélioré par rapport à ses émoluments jusqu’à présent au Paris Saint-Germain, mais cette offre demeure néanmoins inférieure à ce que propose la Juventus, et aussi à ce que propose Manchester United. Néanmoins, cela démontre que le dirigeant brésilien est prêt à faire de gros efforts pour repartir de zéro avec Rabiot, qui était surtout fâché avec Antero Henrique à Paris, et pas forcément avec un Thomas Tuchel qui aurait bien aimé continuer à l’utiliser malgré sa situation contractuelle.