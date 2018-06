PSG : Coup de théâtre, l'arrivée de Buffon annulée mardi ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Désireux de prendre son temps afin de profiter de quelques jours de repos, Gianluigi Buffon est pour le moment sans club.

Toutefois, la presse européenne est unanime, tout est réglé avec le PSG, et il débarquera dans le courant du mois de juin pour y apporter son talent, son expérience et sa rage de vaincre au vestiaire francilien. Libre, l’Italien a pu négocier un salaire confortable, et une nouvelle expérience avec le but rêvé d’enfin gagner la Ligue des Champions. Toutefois, en parlant de la plus prestigieuse des compétitions européennes, un gros hic se présente. En effet, pour son dernier match, le dernier rempart de la Juventus a pété un plomb après le fameux pénalty de la dernière minute accordé au Real Madrid, allant jusqu’à secouer l’arbitre et lui parler en des termes très peu conviviaux.

Un comportement qui va lui valoir une grosse sanction de la part de l’UEFA. La décision sera connue mardi prochain, à l’issue de la réunion de l’instance disciplinaire, et elle pourrait être littéralement capitale. En effet, la Gazzetta et le Corriere dello Sport affirment que le PSG suivra avec attention la durée de la suspension du gardien italien. Si jamais Buffon devait prendre une sanction l’empêchant quasiment de disputer la prochaine compétition (de 6 à 10 matchs), alors cela aurait comme effet de faire capoter son arrivée à Paris. Voici donc également l’une des raisons pour lesquelles la signature de Gianluigi Buffon n’a pas encore été officialisée par le champion de France.