PSG : Coup de folie à Paris, l’équipe réserve supprimée

Dans : PSG, Ligue 1.

Nouveau rebondissement dans l’actualité bouillante de ces derniers jours au PSG.

Antero Henrique, directeur sportif du Paris Saint-Germain a décidé que l’équipe réserve, qui évoluait en N2, ne disputerait plus ce championnat de quatrième division la saison prochaine, en dépit de son maintien acquis difficilement, affirme RMC. La direction du PSG souhaite ainsi par ce geste fort démontrer que cette équipe qui ne peut évoluer plus haut en raison des règlements, n’était pas utile pour le club. Les meilleurs jeunes resteront à disposition des U19 et les meilleurs pensionnaires de la réserve intègreront le groupe professionnel. Les autres devront se trouver un nouveau club par le biais d'un départ ou d'un prêt.

Une décision spectaculaire qui fait suite aux négociations débutées avec la FFF et la LFP pour permettre aux clubs pro d’avoir une réserve capable de monter jusqu’en Ligue 2, comme cela peut se faire dans d’autres championnats européens. Pour le moment, faute d’un accord en ce sens, l’équipe réserve va donc être supprimée, et le PSG se réserve le droit de chercher un club partenaire chez qui il enverrait ses meilleurs jeunes dans le but d’évoluer en Ligue 2 par ce moyen détourné. Une prise de position qui met en tout cas sur le devant de la scène l’interdiction de monter des réserves professionnelles, et qui peut déboucher sur le rachat d’un club français par le PSG pour en faire sa pépinière.