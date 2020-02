PSG : Cool la vie à Paris, la légende Buffon a halluciné !

Dans : PSG.

Après un an passé au Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon a signé son grand retour à la Juventus Turin en juillet 2019.

Doublure de Wojciech Szczęsny à la Juventus Turin, l’international italien s’apprête à retrouver la France, six mois après son départ, à l’occasion du déplacement de la Vieille Dame à Lyon en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. A cette occasion, son partenaire Leonardo Bonucci est revenu sur l’expérience de « Gigi » Buffon au Paris Saint-Germain. Et pour le défenseur de la Juventus, qui a également quitté Turin avant de revenir, le gardien de 42 ans ne regrette pas son passage au Paris SG. Même si certaines règles de vie, notamment au niveau des horaires, ont surpris le natif de Carrara…

« Si Gianluigi Buffon a été déçu par son passage à Paris ? Non, pas du tout. On en parle souvent et il est enthousiaste d'être allé au PSG. Cela l'a ouvert à une autre mentalité. Il m'a dit qu'il avait eu besoin d'un mois pour s'adapter et ensuite, il a peut-être compris que nous, Italiens, exagérons un peu. Parce que nous, c'est toujours les horaires, les règles, tu ne peux jamais sortir » explique Leonardo Bonucci au sujet de Gianluigi Buffon dans les colonnes du journal L’Equipe, avant de poursuivre. « Alors qu'au PSG, tu vis à Paris, tu te retrouves au stade à 19 heures pour jouer à 21 heures, tu comprends que le foot n'est pas seulement le nôtre, avec les mises au vert tout le temps, les réunions. Il est content de l'avoir fait, cela lui a servi pour envisager le métier différemment. Il a connu une autre facette de lui-même, et je le trouve serein, heureux ». Chaque expérience est bonne à prendre et pour Buffon, celle au PSG aura apporté son lot d’enseignements à tirer même si elle n’aura pas été couronnée de succès.