PSG ‍: Conf, vidéo, communiqué… Mbappé prépare son annonce

Par Eric Bethsy

A quelques mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé assure qu’il n’a pas encore pris sa décision. La presse espagnole confirme que l’attaquant du Paris Saint-Germain est toujours en phase de réflexion. Mais en attendant, l’international français et son entourage étudient la manière d’annoncer son choix.

Toujours vexé par la prolongation de Kylian Mbappé en mai 2022, le Real Madrid a retenu la leçon. La Maison Blanche met cette fois la pression sur l’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain, invité à se décider le plus rapidement possible. Il faut croire que le pressing ne suffit pas puisque le Français n’a toujours pas tranché. Après le Trophée des Champions remporté face à Toulouse (2-0) le 3 janvier dernier, Kylian Mbappé se disait encore en phase de réflexion.

▪️Bien qu’il n’ait pas encore officiellement communiqué sa décision à ses dirigeants, Kylian Mbappé ne devrait pas poursuivre son aventure avec le PSG la saison prochaine.

▪️Le PSG a pris de le temps d’envisager une vie avec et sans son numéro 7 et gère le dossier avec sérénité.… — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) January 15, 2024

Le Parisien assurait néanmoins qu’une fois acté, son choix serait dévoilé sans attendre la fin de la saison. En France, certaines sources ont du mal à y croire. Le média Foot Mercato et le journaliste Abdellah Boulma affirment que l’international tricolore a déjà prévu de quitter le Paris Saint-Germain libre l’été prochain. De son côté, la presse espagnole fait confiance à Kylian Mbappé, et apporte quelques détails sur les coulisses de la décision. En effet, le site de Defensa Central nous apprend que l’ancien Monégasque et son entourage travaillent actuellement sur la manière d’annoncer son choix.

Un deuxième passage au PSG ?

S’il décide de prolonger au Paris Saint-Germain, le capitaine de l’équipe de France l’annoncera simplement. En revanche, s’il est question d’une séparation, le clan Mbappé hésite entre l’organisation d’une conférence de presse, la publication d’une vidéo sur les réseaux sociaux ou d’un communiqué écrit. Le numéro 7 parisien, en cas de départ, souhaite partir de la meilleure manière, en laissant même la porte ouverte à un retour au club francilien. A noter que Kylian Mbappé n’aurait pas l’intention de renégocier les offres reçues, d’où l’hypothèse d’une décision assez rapide.