PSG : Comment Mbappé a tenté de sauver Neymar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Exclu dès la reprise du championnat avec le PSG, Neymar a vu Kylian Mbappé monter au créneau pour le défendre, comme le révèle Amazon Prime.

Retour manqué pour Neymar en Ligue 1 cette semaine avec, malgré un match correct pendant une heure, un carton rouge bêtement concédé qui a tout gâché. Le numéro 10 du PSG a d’abord pris un jaune pour une main dans le visage de son adversaire en pleine action, puis a récolté un deuxième avertissement pour une simulation assez grossière dans la surface de réparation. Si l’arbitrage de Clément Turpin n’a pas fait l’unanimité, notamment dans sa clémence avec les défenseurs de Strasbourg qui ont accumulé les fautes, le carton rouge est impossible à contester. Pourtant, c’est ce qu’a essayé de faire Kylian Mbappé, qui a essayé de faire changer d’avis l’officiel au moment du carton rouge délivré à Neymar. Pour l’attaquant français, qui sentait que le match pouvait échapper au PSG en cas d’infériorité numérique, le deuxième carton jaune aurait pu ne pas être donné.

Mbappé négocie avec l'arbitre

🦻 Revivez l’échange entre Kylian Mbappé et l’arbitre Mr Turpin lors de l’exclusion de Neymar. #PSG #Mbappe #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/tUfKEwwRgW — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 29, 2022

En effet, dans les images dévoilées par Prime Vidéo, on entend le numéro 7 parisien expliquer que, si Neymar a bien simulé, il n’a fait de mal à personne et ne méritait donc pas un nouveau carton. « Vous ne pouvez pas donner rouge, il n’a rien dit, il n’a rien demandé », a fait savoir le vice-champion du monde. Un argument balayé par M. Turpin, qui a logiquement appliqué le règlement, même si Neymar n’avait en effet pas réclamé de pénalty sur l’action. Mais le simple fait de tenter de tromper l’arbitre en s’écroulant alors qu’il n’a pas été touché a suffi pour déclencher la sanction. Voilà désormais le « Ney » au repos forcé pour au moins une grosse semaine. Certains consultants brésiliens en ont immédiatement profité pour expliquer que le Brésilien avait peut-être finalement bien joué le coup, s’assurant un période de repos en plein pendant les festivités du Nouvel An.