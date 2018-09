PSG : Comment Henrique a mis le Bayern en furie

Dans : PSG, Bundesliga, Mercato.

En contacts avancés sur plusieurs dossiers cet été, le Bayern Munich et le PSG ont fini par faire affaire, avec le transfert de Juan Bernat vers la capitale française.

Malgré cet accord transactionnel, cela n’a pas empêché Uli Hoeness, le président du club bavarois, de demander immédiatement au PSG de virer Antero Henrique. Pourquoi ces griefs à l’égard du directeur sportif parisien ? Selon L’Equipe, qui se penche sur ce dossier ce dimanche, les raisons nombreuses. Il y a eu tout d’abord l’intérêt par intermittence de Paris pour Jérôme Boateng, tenté par un départ, sollicité par le champion de France, intéressé par le projet, mais qui n’a finalement reçu aucune offre alors que le Bayern attendait cette proposition pour trancher. Les choses ont commencé sérieusement à se dégrader quand Antero Henrique a décidé de se positionner sur Juan Bernat avec une offre de… 2 ME.

Après cette proposition jugée humiliante par le Bayern rejetée, les discussions n’ont pas pu se poursuivre, puisque le dirigeant portugais n’a pas pu être joint par le Bayern. Les Allemands sont alors passés par Nasser Al-Khelaïfi pour finaliser un transfert à 15 ME. Enfin, les communications avaient aussi du mal à passer dans l’autre sens, puisque le Bayern Munich a montré cet été un intérêt pour un joueur du PSG dont le nom n’a pas filtré, mais qui aurait pu être Trapp, Draxler ou Kurzawa. Réponse d’Henrique : c’est 60 ME non négociable, ce qui a fini de mettre en colère les dirigeants du Bayern Munich, qui n’ont pas du tout aimé le comportement d’ensemble du PSG, et plus précisément celui d’un Antero Henrique dénoncé comme hautain.