PSG : Comment flinguer Kimpembe, il donne la recette

Il y a eu quelques mauvaises surprises à la reprise de l’entrainement au Paris Saint-Germain la semaine dernière.

Le club sera amoindri pour les dernières échéances de la saison, qui sont loin d’être secondaires pourtant. Thomas Meunier et Edinson Cavani ont notamment décidé de ne pas prolonger, au contraire de Layvin Kurzawa et Thiago Silva. Concernant ce dernier, son départ associé à celui de Tanguy Kouassi aurait mis le PSG en grande difficulté. Le défenseur central auteur d’une belle saison sera donc un renfort de poids pour les derniers matchs, même si Thomas Tuchel ne doit surtout pas faire l’erreur de le mettre titulaire dans les grosses rencontres à venir. Cela enverrait en effet un très mauvais message à Presnel Kimpembe aux yeux de Sébastien Tarrago, qui n'oublie pas que le Brésilien ne sera plus là dans quelques semaines.

« Je comprendrais totalement que Thiago Silva ne soit pas titulaire à la reprise. Pour moi, ce mois d’août, c’est quelque part le début de la saison 2020-2021. Donc à un moment, je pourrais comprendre que ce soit difficile à gérer, de mettre Thiago Silva titulaire et d’envoyer le message à Kimpembe notamment : “on te trouve moins fort que Thiago Silva”. Et derrière tu commences une nouvelle saison où là, tu lui dis : “allez Presnel, on compte sur toi hein !” C’est une situation intenable. Je comprendrais totalement que Thiago Silva ne soit pas incontournable », a expliqué le journaliste de La Chaine L’Equipe, pour qui Thomas Tuchel est coincé entre son titulaire habituel Thiago Silva, et l’avenir qui est représenté par Presnel Kimpembe.