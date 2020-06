PSG : Paris ne le prolonge pas, Thiago Silva choqué

Dans : PSG.

Après une longue et intense réflexion, le Paris Saint-Germain a pris la délicate décision de ne pas prolonger le contrat de Thiago Silva à l’issue de la saison.

Le choix était difficile pour Leonardo et pour Nasser Al-Khelaïfi, le Brésilien étant devenu au fil des saisons un capitaine historique du PSG. Mais l’âge de l’ancien Milanais (35 ans) et son salaire colossal ont finalement convaincu les dirigeants franciliens qu’il ne fallait pas prolonger son contrat. Un coup dur pour Thiago Silva, qui vit cette décision comme une véritable injustice. C’est tout du moins l’avis de l’entourage du joueur, comme l’a indiqué l’un de ses proches à RMC.

« Il est dépité et attristé par la tournure des événements. Il aime le PSG, il adore Paris, il vit ça comme un déchirement ce choix pour lui et sa famille. Cette saison il se sentait au top avant le covid. Il avait faim et même s’il a 35 ans, il se sent très en forme et il a du mal à comprendre cette décision. On le sent démuni mais pas pour autant démotivé. Une colère mais aussi l’envie de la gagner » a lâché l’un des proches d’O Monstro. Thiago Silva aura toutefois la possibilité de faire ses adieux au PSG de la plus belle des façons en disputant la fin de la saison 2019-2020 de Ligue des Champions. En cas de titre européen à la clé, la boucle serait bouclée de bien belle manière pour l’ancien capitaine de l’AC Milan, dont le professionnalisme au Paris Saint-Germain restera un véritable modèle du genre. Cela n’a toutefois pas suffi à convaincre les dirigeants de lui offrir un ultime bail d’une saison…