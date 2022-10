PSG : Comme Mbappé, Luis Campos humilié par le Qatar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Arrivé cet été et présenté comme le leader de la révolution du PSG, Luis Campos s'est rendu compte qu'il n'était pas l'homme que Nasser Al-Khelaïfi écoutait pour prendre les décisions. Le Portugais est, comme Kylian Mbappé, conscient que le Paris SG s'est servi de lui.

En pleine semaine d’affiche de Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne et de choc de Ligue 1 contre l’OM, le Paris SG s’est offert une étonnante polémique. Tout est parti d’une petite phrase qui en dit long de la part de Mbappé sur les réseaux sociaux, afin de souligner son rôle ingrat au sein de l’attaque parisienne. Ce ne serait en tout cas pas conforme à ce qui avait été convenu lors de sa prolongation de contrat. Les évènements ont pris une tournure beaucoup plus médiatique quand des fuites visiblement organisées ont été relayées, faisant état d’une cassure entre Mbappé et le PSG, et même la volonté du joueur de partir dès qu’il en était possible. Un tremblement de terre qui montre que l’ancien monégasque, qui pensait prendre les pleins pouvoirs à Paris, s’est heurté à un mur. Avec l’arrivée de Luis Campos, le champion du monde 2018 était persuadé d’avoir un dirigeant désormais responsable à Paris pour dessiner l’équipe selon ses souhaits. Mais le Portugais s’est heurté à une réalité inattendue, à savoir que Nasser Al-Khelaïfi compte toujours avoir le dernier mot, et que d’autres personnes très influentes lui ont conseillé d’aller dans d’autres directions.

🔴🔵 Hors Jeu Capital 100% PSG n°204‼️ : Debrief PSG-Benfica (1-1).



☑️ Debrief général.

☑️ Paris reste sur trois nuls.

☑️ La double confrontation contre Benfica.

☑️ La compo et le non coaching.

☑️ Mbappé.



🗣️ @HugoCappelaere @nikop17@yacine1607https://t.co/AWYPKCqCJi — Paris United (@parisunited6) October 12, 2022

Un homme visiblement beaucoup plus influent que prévu a ainsi reposé ses valises au PSG cet été : Antero Henrique. Ancien directeur sportif parisien, il avait été éjecté à la demande de Thomas Tuchel à l’époque. Depuis, l’ancien grand manitou du FC Porto a travaillé dans l’ombre pour l’Emir du Qatar, et son retour lui a ouvert les portes du club parisien, où il sape totalement le travail de Luis Campos. Dans le Podcast « Hors Jeu » pour Paris United, l’influence de Henrique est soulignée, à tel point que le PSG lui donne quasiment les clés du camion. « A la base, Henrique et Campos s’entendaient bien. Mbappé avait d’excellentes relations avec Henrique. Quand on entend : ‘si jamais Mbappé part, Campos suivra’. Et bien, Al-Khelaïfi a toujours eu en très haute estime Henrique. Il s’en séparé à contre-coeur et c’était une décision politique car il ne pouvait pas virer Tuchel au bout d’un an. Il était dégoûté de sortir Antero et lui a trouvé un poste au Qatar. Si Nasser doit faire un choix, entre les deux, je ne suis pas sûr qu’il choisirait Campos. Il fallait vraiment être un peu naïf pour croire qu’il allait céder à toutes les requêtes. Peut-être qu’il y a des promesses non tenues avec Mbappé, mais le mécontentement, tu ne peux pas le montrer à chaque match », a souligné Mouss, pour qui Antero Henrique, revenu très discrètement, a beaucoup plus d’influence auprès du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi qu’on ne le pense au premier abord.

Pas de départ prévu en janvier pour Mbappé

De là à provoquer un coup de sang dès le mois de janvier, la situation ne permet pas de le penser dès cet automne. Néanmoins, Le Parisien a confirmé que Kylian Mbappé et Luis Campos parlaient énormément ces derniers jours, et nul doute que les deux hommes partagent le même avis, ou du moins la même déception, sur le déroulement du mercato et de l’été dernier au PSG. En tout cas, un départ en fin de saison semble clairement envisageable pour le joueur, ce qui ne l’était pas il y a encore quelques semaines, quand tout semblait aller bien à Paris. Nul doute que, dans ce mois d’octobre rouge, la trêve à venir avec la Coupe du monde fera du bien aux têtes, et permettra aussi à tout le monde de se poser. Avec peut-être la volonté du PSG, en vue du mercato d’hiver, d'écouter un peu plus un Luis Campos qui s’aperçoit que son poids à Paris n’est pas si important que ça. De quoi titiller également le dirigeant portugais, notamment désiré par Chelsea récemment. Et s'il est attaché à Mbapé depuis leur aventure commune à Monaco, Luis Campos n'aura lui aucun scrupule à quitter la navire s'il voit que la situation devient incontrôlable.