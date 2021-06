PSG : Coman de retour à Paris, le gros coup de l’été ?

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le Bayern Munich dans deux ans, Kingsley Coman réclame un salaire colossal pour prolonger. Une aubaine pour le PSG ?

Représenté par Pini Zahavi, l’attaquant du Bayern Munich et de l’Equipe de France exige un salaire proche de celui de Robert Lewandowski pour prolonger son bail. Président d’honneur du Bayern Munich, Oli Hoeness s’est dit serein au sujet de l’avenir de Kingsley Coman. « Je pense que les limites économiques ne seront pas dépassées ici. L’offre soumise à Coman est bonne. S'il ne l'accepte pas à la fin, alors il faudra être cohérent en tant que club » a-t-il lâché, ouvrant la porte à un départ de l’international tricolore, dans le cas où celui-ci ne reviendrait pas à la raison. La situation de Kingsley Coman fait logiquement beaucoup parler au vu de la qualité du joueur… et attire les courtisans.

A en croire les informations obtenues par Don Balon, le PSG fait partie des clubs qui se sont renseignés sur les conditions salariales réclamées par Kingsley Coman. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi apprécient beaucoup le profil de l’attaquant du Bayern Munich, et adoreraient faire revenir un « Titi » chez lui, à Paris. Financièrement, le PSG pourrait réaliser la folie que refuse de faire le champion d’Allemagne… à condition qu’un gros départ intervienne dans le secteur offensif. En lisant entre les lignes, on comprend que le Paris Saint-Germain pourrait faire de Kingsley Coman le potentiel remplaçant de Kylian Mbappé, dans le cas où l’ancien Monégasque viendrait à faire ses valises. Courtisé par le Real Madrid, Mbappé n’a toujours pas donné sa décision aux dirigeants parisiens, alors que son contrat au PSG expire en juin prochain. Une situation extrêmement stressante pour l’état-major du Paris Saint-Germain, qui se prépare à toutes les éventualités y compris celle de foncer sur un joueur tel que Kingsley Coman pour succéder à Kylian Mbappé.