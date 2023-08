PSG ‍: Clash avec Al-Khelaïfi, Mbappé a rigolé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De retour dans le groupe du Paris Saint-Germain après sa mise à l’écart, Kylian Mbappé n’a jamais douté de sa réintégration. En plein clash avec le président Nasser Al-Khelaïfi, l’attaquant parisien faisait preuve d’une incroyable sérénité malgré la menace de son supérieur.

Près d’un mois plus tard, Kylian Mbappé va de nouveau jouer avec le Paris Saint-Germain. Sa dernière apparition remonte au 21 juillet dernier, c’était lors du match amical remporté face au Havre (2-0). L’attaquant français était entré en jeu et avait inscrit le deuxième but de son équipe en toute fin de rencontre. Autant dire que l’ancien joueur de l’AS Monaco aborde le déplacement à Toulouse avec le plein d’envie. En cas de but ce samedi soir, nul doute que sa célébration sera scrutée.

Une semaine après sa réintégration dans le groupe de Luis Enrique, Kylian Mbappé s'apprête à retrouver la compétition. Avec une énorme envie et sans esprit de revanche. https://t.co/53a2FZTFdE pic.twitter.com/6aeoHKrtTE — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 19, 2023

Kylian Mbappé sera peut-être tenté d’envoyer un message à son président Nasser Al-Khelaïfi qui a fini par céder dans leur bras de fer. Le Qatari, remonté contre l’international tricolore qui envisage de partir libre l’été prochain, avait promis de le laisser à l’écart tant qu’il refuserait de prolonger. Les hostilités entre les deux parties avaient même abouti à un échange particulièrement tendu et raconté par L’Equipe. « Tu vas voir ! Tu ne rejoueras pas ! On ne cédera pas ! », avait lâché Nasser Al-Khelaïfi à Kylian Mbappé pendant une réunion le mardi 8 août.

« Je vais voir quoi ? »

Mais la menace n’avait pas du tout intimidé le gamin de Bondy. « Tu vas voir ? Mais je vais voir quoi ? Tu seras le seul président à ne pas me faire jouer ! », aurait répondu le capitaine de l’équipe de France, presque avec insolence. Force est de constater que Kylian Mbappé avait raison de se montrer aussi serein. Car cinq jours plus tard, le Paris Saint-Germain évoquait des discussions positives pour justifier le retour de l’attaquant dans le groupe de l’entraîneur Luis Enrique. C’est dire le pouvoir du numéro 7 au sein du club francilien.