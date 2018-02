PSG : Antonetti épargne Emery et découpe 4 joueurs, dont Neymar

Dans : PSG, Ligue des Champions.

La défaite du PSG face au Real Madrid la semaine dernière en Ligue des Champions continue de faire énormément réagir. Il faut dire qu’il y a beaucoup de choses à dire après cette défaite, que certains imputent directement aux choix d’Unai Emery. Celui de se priver de Thiago Silva a divisé. Mais sur le plateau du Canal Football Club, Frédéric Antonetti a approuvé la décision du coach basque. Néanmoins, l’ex-coach du Stade Rennais s’est directement payé plusieurs joueurs du PSG. Parmi eux, Yuri Berchiche ou encore le trio d’attaque du club de la capitale.

« Il faisait tourner en défense centrale avec Presnel Kimpembe et Marquinhos. Emery, il a des choix à faire et il le fait. Après je ne pense pas que ce soit les choix qui ont fait que le PSG a perdu. Quand je regarde le match, Kimpembe a fait un bon match. Après il faut parler de l’arrière gauche. Berchiche pour 15 millions c’est n’importe quoi. Il n’a pas le niveau. Cela se voit comme le nez au milieu de la figure. Les trois de devant, ils ne défendent jamais. Même Cavani qui défendait avant ne le fait plus. Quand tu joues avec une équipe à valeur égale, on ne peut pas ne pas défendre. Il faut aider à la récupération du ballon » s’est insurgé le consultant de Canal Plus, qui estime donc que ce sont davantage les joueurs qui sont les responsables de cette défaite, plutôt qu’Unai Emery. Un avis qui tranche avec certaines opinions exprimées ces derniers jours…