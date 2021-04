PSG-City : Neymar défié par Jérôme Rothen

Dans : PSG.

C’est suffisamment rare pour être souligné, Neymar était en conférence de presse ce mardi avant la demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City.

Une preuve que le numéro 10 du PSG se sait attendu, lui qui a tout de même été étincelant, même sans marquer, dans la double confrontation face au Bayern Munich. Le chemin jusqu’au Graal est encore long, et si Kylian Mbappé est désormais le finisseur en chef, le Brésilien a les clés du parcours du PSG cette saison, affirme Jérôme Rothen. Pour le commentateur des matchs du Paris SG sur RMC Sport, tout est entré les pieds de Neymar cette saison. Et le Brésilien joue bien plus qu’un trophée dans son armoire, il joue tout simplement la valorisation de son passage au Paris Saint-Germain.

« Pour faire oublier les reproches qu’on lui a fait, je pense qu’il doit gagner la Ligue des Champions. Si le PSG gagne la Ligue des Champions, c’est forcément que son top joueur, Neymar, est au sommet de sa forme. Déjà, tu ne passeras même pas la double confrontation face à City sans un grand Neymar. Contre le Bayern, c’était un grand Neymar. Mbappé était le buteur contre le Bayern, et souvent les gens ne retiennent que le nom du buteur. On ne va pas réduire Mbappé à ça car il a fonctionné comme un grand joueur, il est décisif avec régularité et c’est très bien, il brille. Mais Neymar, rappelez-vous les difficultés à Munich pour avoir la balle, toutes les situations intéressantes, c’est quand on pouvait trouver Neymar. Et quand il a connu une baisse physique, on a comme par hasard senti un PSG moins percutant. Oui, Neymar a les clés du camion. Alors, il y a l’image et la possibilité de marquer l’histoire du club. Il m’a déçu plein de fois, mais s’il fait gagner la Ligue des Champions, il entre définitivement dans le coeur des Parisiens », a prévenu un Jérôme Rothen qui sait que cette belle histoire partie pour se prolonger sur les années semblait impossible à imaginer il y a deux ans de cela, quand Neymar suppliait le PSG de le laisser partir, et qu’il se faisait insulter par les supporters parisiens en retour.