PSG : Cinq prolongations à Paris, le chéquier chauffe

Depuis plusieurs semaines, Luis Campos est au travail pour boucler cinq prolongations de contrat au PSG.

Marquinhos, Marco Verratti, Sergio Ramos, Lionel Messi et Presnel Kimpembe font tous les cinq l’objet de discussions au sujet d’une prolongation de contrat. Le Paris Saint-Germain souhaite prolonger les quatre joueurs et selon les informations du 10 Sport, Luis Campos est en passe d’atteindre son objectif. En effet, le média indique que le chantier des prolongations de contrat avance à grands pas au PSG, où le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi tient le bon bout dans tous les dossiers. Les négociations sont dans leur phase terminale en ce qui concerne Marquinhos et Marco Verratti, pour qui il ne manque quasiment que l’officialisation. Les dossiers Ramos, Kimpembe et Messi apparaissaient plus délicats mais Luis Campos est en passe de gagner son pari en faisant signer un nouveau bail à l'ex-capitaine du Real, à l’international tricolore ainsi qu’au finaliste argentin de la Coupe du monde 2022.

Messi plus que jamais vers une prolongation au PSG

C’est un très joli coup que le PSG est donc en passe de réaliser avec la prolongation de Lionel Messi, lequel disposait de plusieurs options pour la suite de sa carrière. Un retour au FC Barcelone a parfois été évoqué mais c’est surtout l’Inter Miami de David Beckham qui faisait concurrence au PSG ces derniers mois. A priori, le champion de France en titre a réussi à trouver les arguments pour convaincre Lionel Messi de prolonger l’aventure. De quoi réjouir les supporters parisiens alors que La Pulga est actuellement en train de réaliser la Coupe du monde la plus aboutie de sa carrière avec l’Argentine, lui qui vient de sortir un match XXL avec sa sélection contre la Croatie en demi-finale avec un but et une passe décisive magistrale à la clé. Reste maintenant au Paris Saint-Germain de définitivement boucler tous ces dossiers et de les officialiser pour le plus grand bonheur de Christophe Galtier et des supporters.