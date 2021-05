PSG : Cinq départs, le coup de balai commence

Dans : PSG.

La saison prochaine se prépare déjà, et le PSG pousse vers la sortie plusieurs joueurs en vue du mercato.

Au sein d’un PSG qui n’a pas réussi à retrouver la finale de la Ligue des Champions, les dirigeants, tout comme les supporters, pensent plus à renforcer l’équipe qu’aux éventuels départs. Néanmoins, cette donne doit désormais être sérieusement prise en compte, même si Leonardo a déjà confié que ce n’était pas sa tasse de thé. Et pourtant, le PSG va devoir laisser partir du monde, et un premier choix a été effectué. Ainsi, selon Le Parisien, cinq joueurs sont déjà sur le départ pour cet été. Le premier est Mitchel Bakker, qui a été titularisé par défaut ces derniers temps, mais ne convient pas à Mauricio Pochettino, qui le voit à peine comme un troisième choix derrière Juan Bernat et Abdou Diallo si ces deux derniers sont opérationnels. Le Néerlandais est invité à se trouver un nouveau club cet été, sous peine de passer la saison prochaine en tribunes.

Même message ou presque pour Alphonse Areola, qui va revenir de son prêt à Fulham, surtout que le club londonien risque de descendre en Championship. Malgré son statut d’international, il lui est demandé de se trouver un point de chute. Ce sera aussi le cas concernant Rafinha, qui aimerait rester au PSG, mais se heurte à la réalité sportive. Avec encore deux ans de contrat et un bon salaire, le Brésilien sera difficile à caser, mais le Paris SG ne compte plus trop sur lui. Enfin, les dernières performances d’Alessandro Florenzi devraient le renvoyer à la Roma, sans que son option d’achat ne soit levée. Si c’était le cas, Colin Dagba pourrait conserver son statut de doublure derrière un titulaire qu’il faut encore trouver. En revanche, l'international espoirs serait poussé vers la sortie si Florenzi devait rester. A charge de Leonardo de parvenir à remplir cette mission, mais l’Italien a perdu beaucoup de points dernièrement, à l’image de son match catastrophique face à Manchester City. Ces départs ne vont certainement pas bouleverser le visage du PSG de la saison prochaine, mais ils sont nécessaires pour instaurer une nouvelle dynamique, et permettre à Mauricio Pochettino d’avoir un effectif en qui il a entière confiance la saison prochaine.