PSG : Ciblé par Leonardo, Emre Can sort du silence

Durant le dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a bien renforcé son entrejeu avec les arrivées d’Idrissa Gueye et d’Ander Herrera. Mais cela n’est pas suffisant…

En effet, selon certains médias français, Leonardo serait en quête d’un nouveau renfort au milieu de terrain en vue du prochain marché des transferts. Alors que Thomas Tuchel est obligé de faire monter Marquinhos d'un cran, au poste de sentinelle, dans les grands rendez-vous, le directeur sportif pourrait boucher ce trou avec une recrue hivernale. Et la piste menant à Emre Can ressort souvent du côté du PSG. Remplaçant à la Juventus, où il n’a joué que 151 minutes réparties sur quatre matchs depuis le début de cette saison, l'international allemand n’exclut plus un départ en janvier prochain.

« Je suis toujours un joueur de la Juventus. En hiver, je vais devoir réfléchir à ce qui a le plus de sens pour moi, mais je me vois toujours à Turin. La situation doit certainement changer. Je ne suis pas satisfait, mais je continue à donner 100 % à l'entraînement. J'essaye de changer ma situation. Aucun joueur n'est visiblement heureux s'il ne joue pas », a avoué, dans La Gazzetta dello Sport, Can, qui ouvre donc la porte au PSG, ou du moins à un départ. Formé au Bayern Munich (2009-2013), passé par Liverpool (2014-2018) et désormais à la Juve, le milieu défensif de 25 ans pourrait donc se laisser tenter par une aventure dans un nouveau championnat européen. Sauf que pour l’instant, tout reste à faire dans ce dossier estimé à 40 millions d'euros...