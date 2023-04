PSG : Christophe Galtier, il n’ose pas penser au pire

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a remporté un succès très important en Ligue 1 face au RC Lens (3-1) ce dimanche soir au Parc des Princes. Pas de quoi néanmoins arrêter les rumeurs autour de Christophe Galtier.

Cette fin de saison n'est pas de tout repos pour le PSG et Christophe Galtier. Si le club de la capitale parait très bien lancé pour remporter le onzième titre de son histoire en Ligue 1, les polémiques en tout genre autour du PSG font rage. L'entraineur parisien fait face depuis quelques jours à pas mal de rumeurs le concernant, après qu'un mail de Julien Fournier, avec qui il a collaboré à Nice, a fuité. Dans ce dernier, des accusations de racisme envers Galtier sont clairement prononcées. De son côté, l'ancien coach de Saint-Etienne nie farouchement. Christophe Galtier a d'ailleurs reçu pas mal de soutiens de la part d'anciens ou actuels acteurs du football, comme Laurent Blanc, Burak Yilmaz, Mevlüt Erdinç, Bruno Génésio ou encore Antoine Kombouaré. De son côté, Sidney Govou n'ose pas imaginer que l'entraineur du PSG puisse s'être rendu coupable de ce dont il est accusé.

Govou a confiance en Galtier

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Sur Canal+, l'ancien joueur de l'OL, qui a connu Galtier lors de son passage au club, a en effet indiqué : « Je me pose très peu de questions. Je l’ai connu, c’est quelqu’un que j’ai apprécié, que j’apprécie encore actuellement. Le traiter de raciste, pour moi, je n’ose pas y penser. Si on me demande, je ne pense pas. Maintenant dans cette affaire, je pense qu’il y a plusieurs histoires. Il y a peut-être la gestion du ramadan l’année dernière qui a posé problème à l’OGC Nice, mais de là à taxer l’homme de raciste… Honnêtement, si vous me demandez aujourd’hui je vous dirai non. Lorsque je l’ai connu, c’était quelqu’un d’ouvert d’esprit, qui est humainement très bon ». Une enquête a été ouverte par la police ces dernières jours suite aux plaintes déposées par Christophe Galtier à l'encontre de Julien Fournier, Daniel Riolo et Romain Molina. Les prochaines semaines devraient éclairer tout le monde sur cette affaire peu reluisante, dans un sens comme dans l'autre.