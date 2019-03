PSG : Choupo-Moting n'a pas peur des Ultras avant PSG-OM

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain jouera dimanche contre l'Olympique de Marseille son premier match au Parc des Princes depuis le naufrage en Ligue des champions. Alors que le PSG a joué sans ses supporters, mardi soir à Dijon, tout le monde se demande ce que va faire le Collectif Ultras Paris à l'occasion de ce match toujours très spécial contre l'OM. Mais du côté des joueurs du Paris SG, on ne craint pas un boycott, du CUP, à l'image d'Eric Choupo-Moting qui estime que tout le monde va être à la hauteur de cette affiche.

« Si on pense déjà à l’OM ? Bien sûr. En dehors de tout ce qui s’est passé, c’est toujours un match spécial. C’est encore plus important maintenant, parce qu’il faut qu’on montre que Paname, c’est à nous. Le Parc est toujours derrière nous et je sais que les supporters seront derrière nous, même s’ils sont déçus. Ils doivent savoir qu’on a besoin d’eux. Ils vont penser que ce n’est que des mots, parce qu’on ne peut pas effacer ce qui s’est passé. Même moi, je n’ai pas les mots pour expliquer la défaite contre Manchester », a confié Eric Choupo-Moting, buteur contre Dijon et qui espère récidiver dimanche contre l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, le Collectif Ultras Paris n'a pas encore fait connaître sa position finale.