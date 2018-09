PSG : Choupo-Moting a du mal à y croire, il joue au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est probablement le transfert le plus surprenant de cette fin de mercato, Eric Maxim Choupo-Moting s'est engagé vendredi soir peu avant minuit avec le Paris Saint-Germain. Un destin incroyable pour un joueur qui s'apprêtait à disputer le championnat de D2 anglaise avec Stoke City. Mais Thomas Tuchel, qui le voulait au PSG, et les dirigeants parisiens en ont décidé autrement. Sur le site du Paris SG, Eric Maxim Choupo-Moting admet vivre un rêve éveillé.

Et il veut remercier le Paris Saint-Germain sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue des champions pour cette confiance. « Je me sens extrêmement honoré de m’engager aujourd’hui dans ce top club européen qu’est le Paris Saint-Germain. Je tiens à remercier les dirigeants et l’entraîneur pour la confiance qu’ils m’ont témoignée en me recrutant. Je m’efforcerai de donner le maximum sur le terrain, jour après jour, pour exprimer ma reconnaissance envers mon nouveau club. C’est comme un rêve, c’est l’un des plus gros clubs au monde, je suis très fier d’être ici maintenant. C’est un moment de joie, je suis chaud pour montrer ce que je peux faire et ce que je peux amener. C’était le coach qui m’a aussi contacté, il m’a demandé quelle était ma situation et si c’était possible, et moi bien sûr j’ai répondu positivement. Depuis Mayence, quand il était mon coach, j’ai toujours rêvé de travailler avec lui et son staff à nouveau. Chaque personne qui aime le foot rêve de jouer un jour avec une équipe comme le PSG, le coach est l’un des meilleurs au monde », a confié Eric Maxim Choupo-Moting, qui va également devoir convaincre des supporters parisiens très dubitatifs après sa signature.