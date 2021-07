PSG : Chelsea rode autour de Kimpembe

Dans : PSG.

La signature de Sergio Ramos pourrait créer un énorme rebondissement au PSG, puisque Presnel Kimpembe se pose des questions sur son avenir.

L’international français sent bien que Mauricio Pochettino ne compte pas passer à une défense à 5, et qu’il risque de partir avec du retard par rapport à l’indéboulonnable capitaine Marquinhos, et la légende du Real Madrid Sergio Ramos. Avoir trois défenseurs centraux de premier plan, c’est le souhait avéré du Paris SG, qui a envie de se donner les moyens d’aller au bout en Ligue des Champions. Mais encore faut-il arriver à vivre avec cette concurrence, et visiblement, Presnel Kimpembe a beaucoup de mal à l’accepter. Il n’aurait surtout pas aimé ne pas être tenu au courant de la volonté de son club de faire venir un défenseur expérimenté, même si ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaïfi n’ont à tenir les joueurs au fait des négociations sur le mercato. De quoi attiser les critiques selon quoi les joueurs ont pris des mauvaises habitudes au PSG.

Selon L’Equipe, le défendeur central réfléchirait en tout cas sérieusement à son avenir sans se positionner réellement sur un départ immédiat. Mais la grille des salaires a aussi été bouleversée au Paris SG avec les arrivées de cadors, et le vice-capitaine parisien a bien l’intention, après le mercato, de se positionner pour une réévaluation de son salaire, affirme le quotidien sportif. Une situation que Chelsea suit de près. Avec son jeu physique et son goût pour les duels, Kimpembe plait beaucoup en Angleterre, et le club londonien est tout à fait capable de profiter de son statut de champion d’Europe en titre pour passer à l’action cet été. Cela fait deux ans que les Blues ont Kimpembe dans le viseur, et ils sont clairement prêts à passer à l’action si la situation devait se tendre dans les prochaines semaines. Il reste en effet encore plus d’un mois de mercato. Beaucoup de choses peuvent se passer, même si la priorité de « Presno » est toujours d’être le patron de la défense de son club de coeur dans les années à venir.