PSG : Kimpembe dégoûté par Paris, il le prouve

Le recrutement de Sergio Ramos, pas encore conclu mais en très bonne voie, fait des dégâts dans le vestiaire parisien.

Notamment chez celui qui devrait en être la victime, Presnel Kimpembe. Plusieurs informations parues ces derniers jours laissaient déjà entendre que le défenseur central ne comprenait pas pourquoi la légende du Real Madrid débarquerait au PSG alors que ce poste est plutôt pourvu avec lui et Marquinhos, même si derrière, il a parfois fallu bricoler pour Mauricio Pochettino pendant les absences. Avec trois centraux internationaux, le Paris SG va s’offrir une concurrence de gala et visiblement, le Français se sent visé. Il a ainsi décidé de faire connaitre sa désapprobation avec une action 2.0 contre le PSG. En effet, Presnel Kimpembe a totalement fait le vide sur son compte Instagram, supprimant toutes les photos où il portait le maillot du PSG. Résultat, ses plus de 3 millions d’abonnés se sont rapidement inquiétés de voir leur Titi zapper ainsi son club sur ses réseaux sociaux.

Désormais, son compte ne montre plus que des photos de lui personnelles, sponsorisées ou avec le maillot de l’équipe de France, ce qui fait forcément un sacré vide. Mais à l’heure où les réseaux sociaux sont épiés, le timing de cette manoeuvre ne laisse aucune place au doute, et montre que Kimpembe ne valide pas la stratégie du PSG au mercato. Le vestiaire parisien est donc en train de se tendre alors que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo effectuent un mercato très ambitieux. De là à dire qu’il est trop ambitieux et chamboule les certitudes des titulaires en place, c’est malheureusement le lot des grands clubs où la concurrence fait parfois des ravages. C’est déjà le cas au poste de gardien de but, où un Keylor Navas qui voit Gianluigi Donnarumma arriver dans la peau d’un titulaire à lui aussi fait quelques allusions sur les réseaux sociaux sur son état d’esprit à propos de ça.