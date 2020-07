PSG : Chelsea lâche Zouma à Paris, c'est 30 ME

Dans : PSG.

Le départ de Thiago Silva intéresse du beau monde notamment en Angleterre où le Brésilien plait à Everton et à Arsenal.

Mais pour une raison indirectement lié à « O Monstro », Chelsea est également à l’affût. En effet, ce jeudi TF1 révèle que le club londonien a proposé au PSG une solution pour combler le départ de son capitaine. Les Blues ont en effet l’intention de se séparer de Kurt Zouma, et ne s’en cachent même plus. Ils ont proposé les services de l’ancien de l’ASSE au club de la capitale, histoire de faire comprendre à Nasser Al-Khelaïfi qu’un feu vert pourrait être trouvé pour un transfert pour une somme proche de 30 ME. Le défenseur central, arrivée des Verts pour 15 ME en 2014, a souvent galéré pour trouver sa place, et malgré des progrès réalisés ces dernières années, notamment lors de son prêt à Everton, il n’a pas convaincu Frank Lampard, qui cherche toujours la bonne formule derrière.

Résultat, avec son contrat courant jusqu’en 2023, son statut de joueur déjà appelé par Didier Deschamps en équipe de France et ses 25 ans, Kurt Zouma a un profil jugé séduisant par Thomas Tuchel. Mais pour le moment, le PSG n’a absolument pas bougé dans ce dossier précise la première chaine, qui souligne que deux clubs de Premier League sont eux partants pour tenter leur chance. Peut-être pour un retour définitif à Everton, où Zouma avait trouvé sa place ? En tout cas, avec le départ de Thiago Silva et celui beaucoup moins prévu de Tanguy Kouassi, le PSG va forcément devoir trouver un renfort en défense centrale, surtout si Thilo Kehrer est amené à évoluer à droite cette saison.