PSG : Tuchel attaque Paganelli, Duluc lui colle une droite

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche soir au Parc des Princes, Thomas Tuchel a vécu une sale soirée. Et celle-ci s’est conclue de manière totalement inattendue, avec une petite altercation entre le coach allemand du PSG et Laurent Paganelli. Le journaliste de Canal Plus avait sur le dos un maillot du Racing Club de Strasbourg, et cela n’était évidemment pas du goût de Thomas Tuchel, lequel n’était pas au courant qu’il s’agissait d’une simple blague. En s’attaquant ainsi à l’homme de terrain mythique de Canal Plus, l’ancien coach du Borussia Dortmund a peut-être fait une grosse faute de communication. C’est en tout cas ce que pense Vincent Duluc, lequel s’est exprimé sur le Paganelli-gate sur La Chaîne L’Equipe.

« Je trouve qu’on voit un aspect de Thomas Tuchel que les Allemands nous avaient annoncé. C’est à dire un peu coléreux, parfois dictatorial, soupe au lait. Là, je trouve qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Paga, on n’a pas envie d’en dire du mal. On le connait. Lui visiblement non. Il le confond avec un journaliste, ce qu’il n’est pas vraiment. C’est comme si nous on pensait que toutes les personnes qui sont sur le banc sont entraîneurs. Et puis la circonstance ne justifie pas que Tuchel sorte de ses gonds. J’aurais préféré qu’il ait un coup de sang à la mi-temps du match contre Manchester… A son poste, dans ce club, après une saison pareille, il faut quand même mieux choisir ses combats » a confié Vincent Duluc, visiblement déçu et agacé de l’attitude de Thomas Tuchel ces dernières semaines.