PSG : Cette piste n°1 au mercato s'effondre pour le Paris SG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Titularisé à seulement 6 reprises par Jürgen Klopp cette saison à Liverpool, Fabinho ne fait pas encore l’unanimité Outre-Manche. Mais en dépit de l’intérêt du PSG à son égard, le Brésilien a bien l’intention de s’imposer en Premier League. Dans une interview accordée à UOL Esporte, l’ancien milieu défensif de l’AS Monaco a confirmé qu’il était hors de question pour lui de partir dès le mercato hivernal. Le plan de Paris, qui rêvait d’en faire son renfort au milieu de terrain en janvier prochain, tombe donc à l’eau…

« J’ai dit qu’il y avait quelque chose dans la presse mais je n’ai jamais dit que j’aimerais quitter les Reds. Je savais que j’aurais besoin d’être patient pour attendre mon moment. Je suis heureux à Liverpool. Il n’y a aucune raison pour moi de partir » a éclairci le champion de France 2017, avant de conclure. « Il ne m’a pas donné beaucoup d’explications mais j’ai travaillé à l’entraînement pour ne pas me décourager et rester concentré sur mon travail, sans baisser la tête. Je savais que c’était une passade. Je n’ai pas gémi, ni pleuré. J'ai essayé de travailler parce que je savais que des occasions allaient se présenter. Maintenant, je veux juste augmenter mon nombre de matchs » a confié Fabinho, dont la mentalité fera certainement l’unanimité à Liverpool. De son côté, le PSG peut d’ores et déjà se tourner vers d’autres dossiers au mercato.