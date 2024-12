Le Qatar lâche 350 millions et dément la vente du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le journal L’Equipe a lâché une bombe dans son édition du jour en indiquant que l’Emir du Qatar ne serait pas contre une vente du PSG en cas de belle offre. Une information rapidement contestée.

Après 13 ans à la tête du Paris Saint-Germain, le Qatar a-t-il envie de céder la main ? L’hypothèse est posée sur la table par le journal L’Equipe ce mercredi. Le quotidien national révèle dans son édition du jour que QSI « serait vendeur en cas de belle offre ». Une véritable bombe que les supporters du PSG n’avaient pas vu venir, dans un contexte où l’on parle beaucoup de déménagement loin du Parc des Princes ou encore de projet à long terme avec Luis Enrique. Un départ du Qatar serait une surprise mais pour L’Equipe, le désintérêt des propriétaires qataris est réel depuis la Coupe du monde 2022.

Le PSG à vendre, l'Emir du Qatar ne dit pas non https://t.co/4DnG2BV8e8 — Foot01.com (@Foot01_com) December 4, 2024

Le scénario d’une vente du PSG a-t-il véritablement une chance de voir le jour à court terme ? Le journaliste Abdellah Boulma, bien renseigné sur le club de la capitale en règle générale, n’y croit pas une seconde. « Aucune vente de mon côté. C’est plutôt l’inverse, ils prévoient d’investir dans un nouveau stade et viennent d’engager plus de 350 millions d’euros sur le Campus » a d’abord publié notre confrère sur X avant de conclure. « Cela fait plus de 13 ans que QSI est propriétaire du PSG. Ils partiront bien un jour mais en l’état, rien de nouveau. C’est un serpent de mer… » estime Abdellah Boulma, qui a bien du mal à croire en une vente du Paris Saint-Germain à court terme.

Une vente du PSG pas prévue à court terme ?

Et pour enfoncer le clou, un porte-parole de QSI a pris la parole auprès du journaliste Ben Jacobs pour démentir les rumeurs au sujet d’une potentielle vente du PSG à l’avenir. « C’est complètement faux. Le même journal écrit les mêmes bêtises semaine après semaine. Les actionnaires viennent de dépenser 350 millions d’euros pour Poissy, d’annoncer de nouvelles extensions majeures du Campus et cherchent à investir des centaines de millions dans un nouveau stade tout en augmentant nos investissements dans le football, le sport et le divertissement. Mais apparemment, nous cherchons à vendre » s’est indigné un proche du board qatari du PSG. De quoi mettre les points sur les « i » et repousser au maximum les rumeurs quant à une potentielle vente du club.