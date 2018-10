PSG : Cet attaquant en voudra éternellement au Qatar, il y a de quoi !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, TFC.

La carrière d'un footballeur se joue parfois à des détails, et ce n'est pas Max-Alain Gradel qui dira le contraire. En effet, l'attaquant international ivoirien du TFC révèle ce mardi qu'avant de signer à l'AS Saint-Etienne, il avait été tout proche de signer au Paris Saint-Germain, le club de la capitale ayant décidé de le recruter alors qu'il venait d'avoir 23 ans. Mais le rachat du PSG par le Qatar a changé la donne et l'accord verbal trouvé entre Max-Alain Gradel et le staff du Paris SG a volé en éclats.

« En 2011, après ma bonne saison à Leeds, Alain Roche me contacte, mais au dernier moment ça ne s’est pas fait car les Qataris arrivaient. Ils ont annulé tous les dossiers. Du coup, quand je joue Paris, je n’ai pas la haine, mais j’ai envie de leur montrer le joueur que je suis », explique, dans France-Football, l'attaquant ivoirien du TFC, qui raconte également que quelques saisons avant il avait fait un test à priori positif avec les jeunes du Paris Saint-Germain. Là encore, les responsables avaient finalement décidé de ne pas le prendre, ce que Max-Alain Gradel n'a toujours pas compris. Désormais âgé de 30 ans, ce dernier sait que le train du PSG ne passera plus.