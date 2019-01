PSG : Cet ancien agitateur du mercato a un gros coup à jouer au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Blessé au dos depuis cet été, Layvin Kurzawa a disputé dimanche contre Ponitvy son tout premier match officiel de la saison.

Un petit événement pour l’international français, dont le retour a été salué par Thomas Tuchel à l’issue de la rencontre. Absolument pas dans l’optique de recruter un latéral gauche au mercato, le technicien allemand est bien conscient que Layvin Kurzawa pourrait être d’une aide précieuse au PSG lors de la seconde partie de saison s’il retrouve son niveau. Et il compte bien faire son maximum pour aider l’ancien Monégasque à se relancer en 2019.

« Il manque un peu de confiance, dans son jeu, d’automatismes avec Neymar et Kylian (Mbappé) mais il a ma confiance pour être un joueur important pour nous. On a Juan Bernart, mais ce n’est pas possible de l’utiliser à chaque match. C’est donc nécessaire qu’il retrouve la confiance pour être un joueur important pour nous » a déclaré l’entraîneur du Paris Saint-Germain, ouvrant clairement les bras à Layvin Kurzawa, lequel a assurément un très bon coup à jouer lors de cette seconde partie de saison. Alors même qu’il était tout proche de quitter le PSG pour la Premier League l’été dernier…