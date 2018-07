PSG : Il rêve de voir Cavani débarquer au Real

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Ce mercredi matin, Radio Marca lâchait une petite bombe en affirmant que le Real Madrid était intéressé par Edinson Cavani en vue d’un éventuel transfert cet été. Pour l’heure, difficile de juger la crédibilité de cette information. Mais cela montre bien que le « Matador » a la cote en Europe, lui qui est également courtisé par Naples. Agent influent dans le monde du football, Federico Pastorello a évoqué la situation de l’avant-centre parisien.

Et selon lui, le mariage entre Edinson Cavani et le Real Madrid pourrait être explosif… et faire les affaires de tout le monde (sauf du PSG). « Après Cristiano Ronaldo, comment va évoluer le marché des attaquants ? Je ne pense pas que le Bayern Munich va céder Robert Lewandowski, alors je vois plus Cavani au Real Madrid. Le PSG, ayant Mbappé et Neymar, n’aurait pas besoin de remplacer l’Uruguayen » a-t-il déclaré, interrogé par Tuttosport. Du côté des supporters parisiens, on ne sera évidemment pas d’accord avec l’agent italien. Car en cas de départ de Cavani, l’arrivée d’un n°9 de classe internationale deviendrait une priorité.