PSG : Ces deux bugs du mercato que Paris doit vite réparer

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Pour l’heure, le mercato du Paris Saint-Germain est plutôt satisfaisant avec les arrivées de Pablo Sarabia, d'Abou Diallo et d’Ander Herrera pour un total de seulement 50 ME. Mais à n’en pas douter, le club parisien doit encore se renforcer au mercato. Les postes de gardien de but et de milieu de terrain sont régulièrement évoqués. Et pour cause, selon Didier Roustan, il est impératif de corriger ces deux gros bugs de l’effectif francilien. Sans quoi, on ne pourra pas juger comme satisfaisant le mercato du Paris Saint-Germain en dépit de la bonne gestion de Leonardo, notamment dans le dossier Neymar.

« Il y a deux choses que je ne saisis pas trop dans le mercato du PSG. Quid du gardien de but si Trapp part ? Et s’il reste, en termes de niveau, on va se retrouver avec la même galère. Qui est numéro un ? Ce n’est pas clair. L’autre chose, c’est au milieu de terrain. Ils manquaient de joueurs de métier. C’est pour ça qu’on a vu Marquinhos, Dani Alves et Bernat dans l’entre-jeu. Là, tu n’en as pas beaucoup plus. Et en termes de profil si on prend Verratti, Herrera, Paredes et Gueye, il te manque un milieu de terrain plus haut technique et relayeur. Je ne comprends pas que le PSG ne se soit pas intéressé à van de Beek » a indiqué le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe. Reste maintenant à voir ce que le Paris Saint-Germain a en tête pour la deuxième partie de son mercato…