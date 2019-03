PSG : Ce titulaire indiscutable, Rothen n’en veut plus à Paris

Dans : PSG, Mercato.

Au-delà de l’aspect sportif, l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions a aussi des conséquences financières pour le Paris Saint-Germain.

Désormais, la nécessité de récupérer des liquidités devient d’autant plus importante. On peut donc s’attendre à voir le club de la capitale sacrifier un ou plusieurs joueurs sur le marché des transferts. Reste à savoir lesquels. Selon le quotidien Le Parisien, malgré sa prolongation jusqu’en 2021 en octobre dernier, Angel Di Maria ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante.

Une information étonnante sachant que l’ailier de 31 ans est l’un des meilleurs éléments de Thomas Tuchel ces derniers mois. Pas de quoi attendrir Jérôme Rothen, prêt à accompagner l’Argentin vers la sortie. « Il fait partie des joueurs que je ne veux plus voir au PSG, a lâché le consultant de RMC. Pour moi c'est la loose, maintenant c'est fini. Ça me déchire le coeur de le dire, c'est un gaucher donc forcément je fais plus attention. »

Di Maria, c’est fini pour Rothen

« Je trouve qu'il était en pleine confiance. L'année dernière, il a eu trop de conflits avec son entraîneur, comme beaucoup de joueurs, donc il ne pouvait pas donner le maximum. Cette année il a trouvé cette régularité. En Ligue des Champions, il a été bon quand il a fallu l'être. (...) Mais je suis désolé, après un échec cuisant, tu ne peux plus construire avec des mecs comme ça », a regretté l’ancien Parisien, alors que Di Maria, lui, a déjà remporté la C1 avec le Real Madrid en 2014.