PSG ‍: Ce Titi est trop gros, Luis Enrique n'en veut plus

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va encore se montrer très actif d'ici la fin du marché des transferts estival. Au milieu de terrain, pas mal de joueurs pourraient d'ailleurs quitter le navire francilien.

A Paris, le mercato va s'accélérer dans les prochains jours. Si les fans et observateurs du club de la capitale espèrent voir encore débarquer des joueurs de talent, il faudra aussi vendre. Et du monde est concerné. Luis Enrique a déjà une idée bien précise des éléments qu'il veut, alors que la nouvelle saison de Ligue 1 débutera dès vendredi soir sur la pelouse du Havre pour le PSG. S'il voulait voir à l'oeuvre Ayman Kari, revenu de prêt de Lorient, l'Espagnol est finalement déçu du jeune Titi francilien.

Ayman Kari, Luis Enrique prend une décision irrévocable

Selon les informations du Parisien, Ayman Kari devrait même quitter le Paris Saint-Germain avant la fin du mercato estival. Si Luis Enrique comptait sur lui pour la pré-saison, Kari a perdu énormément de points, du fait de sa forme physique notamment. Le PSG devrait opter pour une vente du joueur de 19 ans, à qui il ne reste plus qu'une année de contrat dans la capitale. S'il ne fera pas partie des plans du club de la capitale, tout comme Manuel Ugarte ou Danilo Pereira d'ailleurs, Ayman Kari ne manquera pas de prétendants pour le récupérer. Nul doute que des clubs de Ligue 1 ou d'Europe seront de la partie pour le signer. D'ici à la fin du mois d'août, beaucoup de mouvements sont encore à prévoir. S'il avait une chance donnée pour s'intégrer dans la rotation, Kari a raté le coche. Et Luis Enrique, fidèle à sa réputation, ne devrait pas changer d'avis le concernant, lui qui veut des joueurs plus impliqués que jamais dans son projet de jeu.