PSG : Ce risque fou pris il y a six ans, Verratti l'assume

Dans : PSG, Ligue 1.

Interrogé sur son long parcours au Paris Saint-Germain, Marco Verratti n'éprouve aucun regret.

En 2012, quand le club de la capitale française a déboursé 12 millions d'euros pour recruter un jeune espoir italien à Pescara, en Serie B, certains suiveurs avaient émis des doutes. Mais six ans plus tard, Marco Verratti ne fait plus rire personne, puisque le Petit Hibou de 26 ans est devenu l'un des meilleurs milieux au monde. Un choix qui a donc été payant pour toutes les parties, vu que Verratti est la très belle réussite de l'ère QSI au mercato, et que l'international transalpin se sent désormais à la maison à Paris. Concernant son parcours si spécial, sachant que de passer d'une petite formation italienne à un grand club européen n'est pas chose aisée, Verratti ne voit et ne retient que du positif même s'il reconnait qu'il aurait pu se planter royalement.

« Le transfert au PSG ? Ce n'était pas un choix facile. Tout pouvait aussi aller de travers. Mais dans le football comme dans la vie, il faut prendre des risques. Nous faisons une chose que nous aimons et, si nous pouvons le faire à haut niveau, il faut essayer. J'avais le temps de voir venir. Je me suis donc jeté car je savais que je pouvais m'imposer dans cette équipe. Et c'est grâce aux joueurs comme Ibrahimovic, Maxwell et Thiago Silva, mais aussi à Ancelotti, Blanc, des entraîneurs qui sont incroyables. Ils m'ont tant donné. Ce sont des choses que je n'oublierai jamais et je les remercierai toujours pour la chance qu'ils m'ont donné. C'est une expérience de vie incroyable. Avec une nouvelle langue, de nouvelles habitudes, d'autres cultures, j'ai été confronté à des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience derrière eux. Ils me parlaient beaucoup donc c'était plus simple. Mais c'est une expérience qui change un homme, je suis arrivé ici à l'âge de 19 ans. Après deux années passées ici, je suis devenu papa. Tout va très vite dans le monde du football et parfois tu n'arrives même pas à t'en rendre compte, à t'arrêter un moment. Tout va si vite que c'est difficile de réfléchir. Parfois, quand j'y repense, j'ai conscience d'avoir une très grande chance et je referai 1 000 fois mes choix », a avoué, sur RMC Sport, Verratti, qui savait toutefois que sa venue au PSG était un risque mesuré, compte tenu de son talent.