PSG : Ce « pacte » qui a démoli le plan du PSG au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Après le départ de Thiago Motta, le Paris Saint-Germain s’est activé pour trouver un milieu défensif au mercato.

Longtemps, la priorité de l’état-major francilien a été Ngolo Kanté. Mais il était absolument impossible de transférer le milieu de Chelsea, très attaché à l’Angleterre et jugé comme intransférable par les Blues. Ainsi, les dirigeants du PSG se sont ensuite tournés vers Ivan Rakitic, indispensable au FC Barcelone ces dernières années. Et selon les informations obtenues par Sport, le vice-champion du monde n’était vraiment pas loin de dire « oui » au Paris Saint-Germain. Mais un « pacte » a tout fait capoter…

A en croire le média espagnol, c’est à la suite d’une discussion avec son entraîneur Ernesto Valverde qu’Ivan Rakitic a été convaincu de rester au FC Barcelone. Un échange conclu sur ce qui allait ensuite être appelé en interne le « pacte du PSG ». Pour convaincre Ivan Rakitic de rester malgré la proposition XXL de Paris, l’entraîneur blaugrana a notamment promis une place de titulaire indiscutable à son joueur, et ce alors que Vidal et Arthur venaient de signer en Catalogne. Quelques mois plus tard, le constat est sans appel : Ernesto Valverde a tenu parole puisque Ivan Rakitic a débuté 15 des 16 matchs de Liga. Terriblement dommage pour le PSG, quand on connaît la qualité du joueur de 30 ans…