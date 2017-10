PSG : Ce nouveau venu qui peut ramener Mourinho à Paris

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

José Mourinho ne l’a pas caché, le projet parisien le fascine et cela même s’il est le personnage central de l’énorme machine de guerre qu’est Manchester United.

Et si l’entraineur portugais vient de connaitre son goût prononcé pour un éventuel avenir au PSG, ce n’est pas totalement par hasard. Car cela fait des années que son nom est murmuré au Parc des Princes, sans qu’un seul écho favorable ne revienne. Mais selon le Daily Express, tout a changé cet été depuis qu’Antero Henrique a pris, avec une aisance déconcertante, les commandes de la direction sportive du club de la capitale.

Le dirigeant est un ancien du FC Porto, compatriote du Special One, et sa venue a permis de boucler des énormes dossiers avec succès. On pense bien évidemment à la venue de Neymar, à celle de Mbappé qui semblait impensable également, mais aussi à la manière dont il a piqué Daniel Alves, qui était tout proche de s’engager à Manchester City. Une dextérité qui a séduit José Mourinho, persuadé qu’il sera capable d’obtenir tous les joueurs qu’il veut si jamais il devait rejoindre le PSG prochainement. Et comme il se murmure également qu’Antero Henrique n’est pas un grand fan d’Unai Emery, les intérêts des deux Portugais pourraient converger si jamais le coach espagnol ne parvenait pas à répondre aux attentes cette saison.