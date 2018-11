PSG : Ce milieu brille en L1, Paris se renseigne avant le mercato

Dans : PSG, Mercato, LOSC.

Un peu plus d’un an après sa première mise en place lors de l’été 2017, le projet lillois prend du volume avec la belle réussite sportive de la bande à Christophe Galtier.

Confortées par un joueur d’expérience par ligne, les jeunes pépites lillois explosent et se hissent à la deuxième place de Ligue 1 dans un football très vif que Marcelo Bielsa n’aurait pas renié…. Mais c’est en toute connaissance de cause que les Lillois enregistrent ces bons résultats, sachant que des départs auront lieu forcément au mois de janvier, et ainsi de suite. Si le LOSC promet de tout faire pour retenir Jonathan Bamba et Nicolas Pépé, ses deux dynamiteurs, Thiago Mendes pourrait lui prendre son envol pour une destination prestigieuse.

En effet, selon RMC, le PSG s’intéresse à la situation du milieu de terrain incontournable des Dogues, et qui était un temps suivi par Marseille la saison dernière. A 26 ans, le Brésilien pourrait partir pour une somme de 30 ME, lui qui a été recruté pour quasiment 10 ME en provenance de Sao Paulo en 2017. Lille a reconnu récemment des contacts au sujet de Thiago Mendes, sans préciser les clubs désireux de le faire venir, mais un transfert dès cet hiver n’est pas écarté, pour une rentrée d’argent qui pourrait aider à assainir les finances du club nordiste. Et faire le bonheur du Paris Saint-Germain au poste très recherché de milieu de terrain ?