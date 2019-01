PSG : Ce mercato l'agace, le patron tire le signal d'alarme

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Capitaine du Paris Saint-Germain, et voix très écouté du vestiaire du PSG, que ce soit par ses coéquipiers mais également par Thomas Tuchel et surtout Nasser Al-Khelaifi, Thiago Silva commence à trouver le temps long concernant la signature d'un milieu de terrain. Alors, dans un style très courtois, le défenseur international brésilien du Paris SG a ouvertement fait savoir que la situation actuelle ne pouvait pas et ne devait pas s'éterniser sous peine de faire prendre de gros risques à l'effectif actuel.

Et s'il ne veut pas s'énerver sur ce sujet du mercato, Thiago Silva a tout de même envoyé un message direct à ses dirigeants. « Le coach est certain qu’il y a besoin d’un joueur à ce poste, mais ce n’est pas à moi de décider ou de parler de cela. On attend une réponse importante du club pour un joueur à ce poste. Marquinhos fait des efforts pour jouer à ce poste, mais il ne peut pas disputer tous les matchs. Il est parfois fatigué. Et s’il se passe quelque chose avec Marqui ou Marco Verratti, on n’a pas d’autre joueur. Il faut faire attention et donc prendre quelqu’un à ce poste », a réclamé le capitaine du Paris Saint-Germain, convaincu que c'est le moment ou jamais de passer à l'action sur le mercato pour enfin s'offrir le milieu de terrain attendu depuis plus d'un an.