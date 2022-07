PSG : Ce joueur du Real a humilié l’Emir, le Real jubile

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid n'a toujours pas digéré la prolongation de Mbappé au PSG, et les médias locaux estiment que Vinicius Junior vient de magnifiquement venger les Merengue.

La 14e victoire en Ligue des Champions n’a pas permis d’adoucir le ressentiment que le Real Madrid, ses médias et ses supporters, ont contre le Paris Saint-Germain. La décision de Kylian Mbappé de prolonger à Paris au lieu de rejoindre la Maison Blanche qui lui était promise depuis des années, a mis tout le monde KO de l’autre côté des Pyrénées. Il faut dire que le champion d’Espagne et d’Europe n’est pas habitué à se faire snober de la sorte par un joueur qu’il désire recruter. Cela n’arrive pratiquement jamais et c’est même plus souvent le contraire, avec un Florentino Pérez capable de refuser des stars qu’il n’a pas envie de recruter, comme Paul Pogba par le passé par exemple.

Ainsi, la décision de Kyllian Mbappé a clairement provoqué un sentiment d’animosité à l’encontre du PSG dans la capitale espagnole. Média très proche du président Pérez, Defensa Central a découpé en rondelles l’attaquant français, qu’il encensait encore quelques mois plus tôt pour sa décision annoncée comme irréversible de porter le maillot merengue. Mais ce ne sera pas le cas, et ce retournement de situation est très loin d’être oublié. La preuve, en évoquant l’actualité de Vinicius Junior, le journal ibérique a décidé de régler ses comptes.

Vinicius gratuit, le rêve du PSG

Le PSG est accusé d’avoir ainsi fait un gros pressing ces dernières semaines pour inciter Vinicius Junior à ne pas prolonger son contrat au Real Madrid. Ce dernier prend fin en juin 2024 et cette situation avait tendance à tendre Florentino Pérez. Selon Defensa Central, même l’Emir Al-Thani a fait savoir par des intermédiaires que le Brésilien pourrait se voir offrir un contrat incroyable s’il débarquait libre à Paris en 2024. Un salaire proposé à hauteur de 40 millions d’euros par an, soit bien plus que ce qu’il touche au Real. Sans compter une énorme prime à la signature.

Mais Vinicius Junior a surtout réitéré depuis son désir de prolonger au Real, avec des discussions se basant sur un contrat allant jusqu’en 2027 ou 2028. Et bien évidemment un statut largement revu à la hausse. Même si rien n’est signé, le média madrilène jubile. « L’idée de Nasser Al-Khelaïfi et de l’Emir Al-Thani était de récupérer Vinicius Junior gratuitement avec un super contrat. Mais il y a des choses bien plus importantes que l’argent, même si tout le monde n’est pas d’accord avec cela », a glissé Defensa Central, qui tourne bien évidemment son regard vers Kylian Mbappé. Vu d’Espagne, le choix du numéro 7 du PSG est uniquement motivé par l’argent, tant aucun critère sportif ne justifie cette décision de snober le Real à leurs yeux. A Paris et son leader déjà emblématique de prouver le contraire dans les années à venir.