PSG : Ce gardien de L1 est choqué par le niveau d'Areola

Dans : PSG, Equipe de France, TFC, Ligue 1.

En concurrence avec Gianluigi Buffon au PSG cette saison, Alphonse Areola a confirmé son énorme potentiel avec l’Equipe de France cette semaine.

Brillant en Allemagne, le n°3 dans la hiérarchie de Didier Deschamps a marqué des points, et a été logiquement très complimenté par les observateurs. Sur l’antenne de Canal Plus, le gardien toulousain Baptiste Reynet a également dressé des louanges à son homologue du PSG, expliquant qu’il avait été « impressionné » par son match plein à Munich (0-0).

« Areola ? Il a fait une superbe prestation contre l’Allemagne, jeudi. En plus c’était sa première sélection. Ce n’est jamais évident d’attaquer par un match comme ça. Franchement, il m’a impressionné même si je n’avais aucun doute sur ses qualités. C’est un très bon gardien, notamment sur son arrêt sur la tête sur corner. Il était vraiment impressionnant » a expliqué l’ancien gardien de Dijon, auteur d’un bon début de saison avec le TFC et qui aimerait sans doute lui aussi, connaître les joies d’une première sélection, comme Areola. Ce ne sera visiblement pas pour tout de suite, Costil et Lecomte étant également devant lui dans l’esprit de Didier Deschamps.