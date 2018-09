PSG : Ce dirigeant fait honte au PSG, Hoeness exige sa tête !

Dans : PSG, Ligue 1, Bundesliga.

Désormais autant connu pour sa carrière de footballeur et de dirigeant du Bayern Munich que pour son incarcération dans le cadre d'une colossale fraude fiscale, Uli Hoeness n'a rien perdu de son arrogance. Là où certains se seraient faits discrets après avoir planqué 28ME au fisc, et passé 7 mois dans les gêoles allemandes, Hoeness est revenu aux affaires et il se permet même de donner des leçons de moralité. Visiblement agacé de la manière dont le Paris Saint-Germain a géré le dossier Jérôme Boateng, le président du Bayern Munich a sorti l'artillerie lourde.

« Je conseillerais au PSG de remplacer son directeur sportif. Cet homme n’est pas une grande publicité pour le club. Le Paris Saint-Germain ne peut se permettre d’avoir un tel directeur sportif s’il veut être l’un des meilleurs clubs du monde », a confié, dans la presse d'outre-Rhin, Uli Hoeness. Il n'est cependant pas certain que Nasser Al-Khelaifi écoutera les conseils d'un dirigeant qu'il ne porte pas non plus très haut dans son estime. Ah si seulement les deux clubs pouvaient se croiser en Ligue des champions un peu plus tard dans la saison que cela se règle sur les pelouses.