PSG : Ce défenseur à 70 ME a l'Europe à ses pieds, Al-Khelaïfi en rêve

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Considéré comme le plus beau fleuron de la formation de l’Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong se fait voler la vedette par Matthijs de Ligt.

Le jeune défenseur central est non seulement le capitaine d’une formation désormais qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Champions, mais il se montre également impérial sur le terrain. En défense bien évidemment, où rien ne passe, mais aussi dans la relance d’une propreté absolue, sans oublier son but décisif de la tête face à la Juventus mardi soir. A l’heure où De Jong a déjà signé au FC Barcelone, il ne fait aucun doute que de Ligt va aussi changer de club cet été, et pour une somme faramineuse. Mais pour aller où ?

La tendance serait à une nouvelle arrivée au sein du club catalan, annonce AS. Le quotidien espagnol affirme que le champion d’Espagne rêve de faire le doublé au sein de l’Ajax Amsterdam, et compte profiter de ses bonnes relations avec les dirigeants néerlandais pour avancer sereinement dans ce dossier. Mais il faudra une nouvelle fois miser gros car l’Ajax compte récupérer entre 65 et 70 ME pour De Ligt, le récent transfert de Lucas Hernandez pour 80 ME ayant donné des idées. Le média espagnol annonce que le PSG, qui n’a pas forcément trouvé la perle rare en défense centrale lors des derniers mercatos, le Bayern Munich, la Juventus, Manchester City et le Real Madrid sont également sur les rangs pour un joueur qui fait saliver en raison de son niveau de jeu, sa sérénité, sa qualité technique et son âge, puisqu’il n’a que 19 ans !