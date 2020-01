PSG : Ce choix fort de Leonardo et Al-Khelaïfi pose question

Dans : PSG.

La partie de poker continue au sujet de l’avenir d’Edinson Cavani, dont le départ dans les prochains jours semble toutefois difficile à éviter.

Le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a plus envie de rester, lui qui pense que ses chances de jouer en deuxième partie de saison sont bien trop maigres pour le convaincre d’aller au bout de son contrat. Sur le plan financier, le Paris SG ne sera pas perdant, avec une vente possible aux alentours de 15 ME, même si l’Atlético Madrid n’a pas encore fait la fameuse offre qui mettrait tout le monde d’accord. Sur le plan sportif, il y aura tout de même une perte, sachant que Cavani représentait la doublure parfaite de Mauro Icardi en pointe. En cas de départ de l’Uruguayen, cela laissera un énorme trou que Eric-Maxim Choupo-Moting ne semble pas vraiment en mesure de combler.

Certes, Thomas Tuchel peut toujours changer ses plans et décider de confier l’axe à Kylian Mbappé en cas de problème avec Icardi, mais le PSG peut-il s’offrir le luxe d’affaiblir sa rotation alors que le club francilien craint toujours des blessures dans les moments clés de la saison ? L’idée de recruter un avant-centre de complément a donc fait son chemin, mais il faudra un nouveau miracle de Leonardo pour cela. En effet, trois pistes ont été mises de côté, révèle Le Parisien ce mardi. Les dossiers menant à Kevin Gameiro (Valence), Lucas Paqueta et Krzystof Piatek (Milan AC) ne sont plus d’actualité au Paris Saint-Germain, et trop peu avancés pour être réactivés en 48 heures. De quoi laisser penser que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont décidé de faire sans une recrue en « 9 » en cas de départ de Cavani.