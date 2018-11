PSG : Cavani sur le banc face à Naples !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Pour le choc de cette quatrième journée de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’a pas le choix au moment de préparer son déplacement à Naples. Un résultat négatif, et ce serait quasiment l’élimination assurée dès la phase de poule, pour la première fois depuis son retour dans l’épreuve. Et pour cette rencontre, Thomas Tuchel va effectuer un choix très fort en mettant Edinson Cavani sur le banc de touche. L’attaquant uruguayen s’est entrainé normalement en ce début de semaine, mais il revient de blessure et n’a pas joué lors des deux derniers matchs.

L’entraineur allemand ne veut pas prendre de risque au sujet de l’ancien… napolitain, qui rêvait certainement d’autre chose lorsqu’il imaginait son retour au San Paolo. Reste à savoir si Neymar et Mbappé parviendront à faire oublier le meilleur buteur de l’histoire du club parisien, qui prendra place sur le banc de touche, et pourrait donc entrer en cours de rencontre si le besoin s’en faisait ressentir.