PSG : Cavani soufflé à Paris pour 0 euro, ça se précise

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani est doucement mais surement poussé vers la sortie par sa direction.

Et pour cause, l’international uruguayen sera en fin de contrat l’été prochain, et Nasser Al-Khelaïfi n’a absolument pas l’intention de le prolonger. Du coup, c’est une vente cet été qui est envisagée par le président qatari. Problème : « El Matador » n’a aucunement l’intention de faire ses valises dès cet été. Une situation délicate à gérer pour Paris, dont rêve de profiter son ancien club, Naples.

« Un nom revient souvent dans le sud de l’Italie, celui d’Edinson Cavani et dans l’esprit du président napolitain tout est clair. Si l’attaquant uruguayen doit revenir à Naples, ce sera à l’issue de son contrat car il ne souhaite pas payer pour le meilleur buteur du club parisien. Il aimerait négocier directement avec le frère de Cavani à la fin de son contrat qui s’achèvera en 2020. L’idée est de prolonger Dries Mertens qui est en fin de contrat en 2020 pour pouvoir s’en séparer l’été prochain et rapatrier Edinson Cavani qui arriverait libre tout en lui offrant 2 ou 3 ans de contrat » affirme Paris-United, pour qui Naples a donc déjà tout prévu dans le dossier Edinson Cavani. Un plan, s’il se réalise, qui serait terrible pour le champion de France en titre.