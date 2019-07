PSG : Cavani reste à Paris, on oublie Neymar et Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Avant le retour de Leonardo au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani était pressenti sur le départ. En fin de contrat dans un an, l’international uruguayen est désormais parti pour rester, lui qui a les faveurs de la nouvelle direction sportive. Cela tombe bien, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain n’a jamais eu l’intention de quitter la capitale. Une tendance confirmée par le demi-frère et agent du joueur, interrogé par le média Ovacion Digital.

« L’idée est de rester au PSG. Je ne sais pas s’il vaut mieux pour Neymar qu’il parte. Edi est un joueur historique du PSG. Il est le meilleur buteur de l’histoire, il a beaucoup gagné et c’est une référence. Les gens l’aiment beaucoup. Je sais qu’aujourd’hui il y a un aspect marketing important avec Neymar et Mbappé, mais Edi est comme la base de cette équipe, en tant que joueur et en tant que personne » a lâché l’agent d’Edinson Cavani, en sous-entendant que Cavani, la base du PSG, est encore plus important que Neymar ou Mbappé. Un départ est donc définitivement à écarter…